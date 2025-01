Estudo na China, com ratos, consegue reverter envelhecimento e abre caminho para que humanos prolonguem a vida

Quinta 23/01/25 - 7h08

Estudo na China conseguiu reverter envelhecimento em ratos e aumentar a expectativa de vida.Pesquisadores chineses publicaram estudo na revista Nature revelando que foi possível retardar o envelhecimento em ratos, estendendo a vida deles em até quatro meses com melhorias na capacidade física e cognitiva.A pesquisa pode abrir caminho para o desenvolvimento de medicamentos antienvelhecimento.O tratamento atua na senescência celular, fase em que as células perdem a capacidade de se replicar, contribuindo para o envelhecimento.Com o avanço da idade, as células senescentes liberam citocinas, que causam inflamações e reduzem a capacidade do corpo de combater doenças, além de estarem ligadas a condições como câncer e doenças cardiovasculares.Ratos com idades equivalentes a 60-70 anos humanos foram divididos em grupos e receberam diferentes tratamentos.Os que receberam exossomos carregados com miR-302b viveram mais, recuperaram pelos, ganharam peso e demonstraram melhor desempenho em testes físicos.“Os resultados indicam que o miR-302b não só prolongou a vida útil dos camundongos, mas também melhorou sua saúde geral”, afirmou biofísico responsável pelo estudo.