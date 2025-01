20 batalhões de área e cerca de 500 agentes travam intenso tiroteio no Rio, desde a madrugada, para conter facções criminosas e o roubo de cargas e veículos

Sexta 24/01/25 - 7h29

Nesta manhã de sexta-feira (24), forças de segurança do Rio realizaram grande operação nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte.



A ação começou na madrugada e registrou intensos tiroteios, resultando na morte de um homem atingido por bala perdida próximo ao BRT da Penha.



Um policial militar também foi ferido e levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas.



Cerca de 500 agentes participam da operação.



O objetivo é conter o avanço de facções criminosas e combater roubos de veículos e cargas.



A PM concentra esforços na Penha, enquanto a Polícia Civil atua no Alemão.



Estão envolvidos o Bope, Batalhão de Choque, Batalhão de Ações com Cães, Grupamento Aeromóvel, e o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas, além de 20 batalhões de área.



A operação segue em andamento, com fortes confrontos reportados nas comunidades.