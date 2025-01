México recusou pouso de avião militar dos Estados Unidos levando deportados

Sexta 24/01/25 - 22h40

O governo do México recusou pouso de avião militar dos EUA, com deportados, e a medida causou desconforto entre os 2 países.



O governo mexicano negou a autorização para que um avião militar dos Estados Unidos transportando imigrantes deportados pousasse em seu território, conforme noticiado pela NBC News nesta sexta-feira (24).



A aeronave não decolou, possivelmente pela ausência de aprovação do plano de voo.



A Casa Branca anunciou que, desde o início do atual mandato, mais de 500 imigrantes ilegais foram presos, incluindo suspeitos de crimes graves.



Um avião militar dos EUA transporta 158 deportados para o Brasil, com destino final à capital Belo Horizonte.



O México instalou nove centros de acolhimento ao longo da fronteira.



A presidente mexicana Claudia Sheinbaum expressou preocupação com o impacto da política.



Trump autorizou patrulhas reforçadas com veículos militares e helicópteros para conter entradas irregulares.



Deportações instantâneas também foram autorizadas.