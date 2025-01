Unimontes: "O velório acontecerá na manhã deste domingo (26/01), no auditório do Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernândez, no Bairro Jardim São Luiz, em Montes Cloaros. O corpo será cremado no mesmo dia, em Belo Horizonte"

Sábado 25/01/25 - 16h38

Da Unimontes, sábado, 16h32m



Nota de pesar



– Professora Marina Helena Lorenzo Fernândez Silva, fundadora e primeira diretora da antiga Faceart, fundadora do Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernândez e mãe da professora aposentada Maria Antonieta Silva e Silvério, do curso de Música.





A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), com imenso pesar, comunica o falecimento da professora Marina Helena Lorenzo Fernândez Silva, aos 98 anos, benemérita do ensino superior e da cultura, mãe da professora Maria Antonieta Silva e Silvério, do curso de Música, ocorrido neste sábado (25/01).



O velório acontecerá na manhã deste domingo (26/01, no auditório do Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernândez, no Bairro Jardim São Luiz, em Montes Cloaros.



O corpo será cremado no mesmo dia, em Belo Horizonte.



Nesse momento de dor e consternação, reitor, vice-reitor, demais integrantes da gestão superior, professores, servidores técnico-administrativos e acadêmicos da Unimontes manifestam o reconhecimento à professora Marina Helena Lorenzo Fernandez Silva pela sua grande contribuição oferecida à universidade e pelo enorme legado deixado para a cultura brasileira.



Marcada pelo idealismo, sensibilidade e amor à cultura, à música e às artes, a professora Marina Helena Lorenzo Fernandez foi fundadora e primeira diretora da Faculdade de Educação Artística (Faceart), unidade da antiga Fundação Norte Mineira de Ensino Superior (FUNM), criada em 1986 e incorporada pelo Centro de Ciências Humanas (CCH) da atual Unimontes, que, hoje, oferece os cursos de Artes Visuais, Música e Teatro.



Com seu dinamismo e espírito visionário, em 1960, a professora Marina Lorenzo Fernândez fundou o Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandez, que leva o nome do seu pai, o maestro e compositor Oscar Lorenzo Fernândez. Com sede em Montes Claros e unidade em Bocaiuva, o Conservatório Lorenzo Fernândez é responsável pela capacitação e valorização e de centenas de talentos musicais, descobertos sob a inspiração de Marina Lorenzo Fernândez.



A nossa gratidão e nossas mais sinceras manifestações de sentimento à família enlutada.