Acidente envolvendo carreta cegonha e carros torna a fechar a BR-251 em Francisco Sá. Mãe e filho foram levados a hospital

Segunda 27/01/25 - 18h24

Dos Bombeiros, segunda-feira, 18h22m:





Na início da tarde desta segunda-feira, 27/01/2025, por volta das 13:30h, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Francisco Sá deslocou até o km 471 da BR 251, em atendimento a uma colisão entre uma carreta cegonha que seguia para Betim -MG e outros automóveis de passeio que seguiam na pista sentido Montes Claros.



Segundo informações dos condutores, chovia no momento do acidente.



Inicialmente a equipe de bombeiros deslocou com a Unidade de Resgate para conduzir possíveis vítimas ao hospital, entretanto, não houve feridos graves, apenas mãe e filho de uma mesma família já haviam sido conduzidos por terceiros para o hospital de Francisco Sá e o estado de saúde deles era estável, apresentando apenas leves escoriações .



Posteriormente, a equipe de bombeiros trabalhou no local estabilizando e controlando o trânsito até a chegada da PRF, bem como na prevenção a outros sinistros.





A pista ficou interditada nos dois sentidos para remoção dos veículos envolvidos. Atuaram em conjunto no atendimento desta ocorrência, Corpo de Bombeiros e PRF.



A pista já se encontra liberada.