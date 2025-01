Terça 28/01/25 - 21h08

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, com prêmio de R$ 2.691.492,26.



O sorteio foi na noite desta terça-feira (28.



As dezenas sorteadas foram 14, 22, 30, 33, 44 e 45



28 apostas acertaram a quina e faturaram R$ 52 mil.



Um jogo de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi contemplado.