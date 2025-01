Rio vive nova operação de guerra nesta manhã, com 400 policiais nas ruas, 10 blindados e relatos de fortes tiroteios

Sexta 31/01/25 - 7h20

A Polícia Militar do Rio deflagrou no amanhecer desta sexta-feira (31) grande megaoperação no Complexo de Israel, na zona norte.



A ação conta com cerca de 400 policiais e 10 veículos blindados, envolvendo unidades especializadas como o Bope e o Comando de Operações Especiais (COE).



O objetivo é conter a expansão do Terceiro Comando Puro (TCP) e reprimir confrontos entre facções rivais na região.



As comunidades de Cidade Alta, Cinco Bocas e Guaporé são os principais alvos da ofensiva.



Moradores relatam intensos tiroteios.



A Polícia Militar afirmou que a ação segue protocolos de segurança e inteligência, visando devolver o controle do território à população.



Às 4h50, a Avenida Brasil chegou a ser interditada em ambos os sentidos, mas foi liberada cerca de 30 minutos depois.