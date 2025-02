Com velório no Palácio da Liberdade, corpo do ex-governador Newton Cardoso será cremado no fim desta segunda-feira

Segunda 03/02/25 - 7h02

O corpo do ex-governador de Minas, Newton Cardoso, que faleceu ontem (domingo, 2) aos 86 anos, começou a ser velado nesta segunda-feira no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte.



O governo mineiro decretou luto oficial de três dias.



A cerimônia terá cortejo feito pelo Corpo de Bombeiros e cerimônia religiosa.



O velório começou às 6h.



Das 8h às 10h, o velório será restrito à família.



Depois, o público terá acesso até as 17h.



Às 15h, haverá oração conduzida por um representante da igreja católica, seguida pelo rito de entrega da bandeira à família e minuto de silêncio.



O corpo seguirá em comboio ao Cemitério Parque Renascer, em Contagem, onde será cremado.