Indicadores recentes indicam possível retração na economia, dizem especialistas

Segunda 03/02/25 - 7h26

Especialistas admitem:





- A economia brasileira pode estar perdendo fôlego, segundo indicadores recentes.



- O cenário levanta a possibilidade de desaceleração mais forte, com alguns economistas já prevendo recessão técnica – dois trimestres seguidos de queda no PIB.



- Instituições consideram a recessão provável.



- Projeções para o PIB apontam tendência de revisão para baixo, com pelo menos um trimestre de retração e outro próximo da estagnação.



- A alta dos juros aumenta o risco de recessão.



- Dados recentes do IBGE mostram que, em novembro, o varejo e o setor de serviços registraram quedas acima do esperado, reforçando os sinais de debilidade na economia.



A análise foi publicada hoje pela imprensa paulista.