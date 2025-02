Especialistas já admitem que o Brasil pode ser o próximo, ou um dos próximos, no tarifaço do governo norte-americano

Terça 04/02/25 - 7h27

Especialistas admitem:



O Brasil pode ser incluído, e até ser o próximo, no pacote de tarifas comerciais do governo Trump, após as sanções aplicadas ao México, Canadá e China.



Trump impôs tarifas de 25% sobre o Canadá e o México, e 10% sobre a China.



Nesta segunda, suspendeu por um mês as tarifas do México e Canadá, mas manteve as da China.