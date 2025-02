Brasil age com cautela e descarta entrar em guerra comercial após a sobretaxa do aço e do alumínio pelos Estados Unidos

Terça 11/02/25 - 23h48

O anúncio do presidente Trump sobre tarifas de importação para produtos como aço e alumínio gerou forte reação global, e também no Brasil.



Em 2024, o País exportou US$ 9,3 bilhões, 47,6% destinados aos EUA.



O governo brasileiro avalia medidas de reciprocidade, mas descarta adotar guerra comercial.



O índice de abertura comercial — que mede a relação entre exportações, importações e PIB — demonstra que o Brasil mantém barreiras significativas para a entrada de produtos estrangeiros.



Desde sempre, impõe tarifas elevadas e restrições a diversas mercadorias importadas.



É tentativa de equilibrar a defesa da indústria com a necessidade de maior integração ao comércio global.