Mega de quinta será de 53 milhões de reais. Ninguém acertou os números 01 – 11 – 13 – 27 – 45 – 59 nesta terça

Terça 11/02/25 - 21h02

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas nesta terça-feira (11), no valor de R$ 45.280.826,62.



Os números sorteados foram: 01 – 11 – 13 – 27 – 45 – 59.



O prêmio subiu para R$ 53 milhões,na quinta-feira (13), às 20h.







116 apostas acertaram a quina, com prêmio de R$ 29.262,50.



7.322 bilhetes levaram a quadra e receberão R$ 662,27.