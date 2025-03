China, maior mercado para produtos agrícolas dos EUA, responde com tarifas de 10 a 15% sobre exportações dos EUA

Terça 04/03/25 - 9h51

A China anunciou tarifas extras de 10% a 15% sobre exportações agrícolas americanas, atingindo produtos como soja, trigo, carne e laticínios.



Além disso, 25 empresas dos EUA sofrerão restrições comerciais sob a justificativa de "segurança nacional".



As novas taxas, que entram em vigor em 10 de março, podem representar cerca de US$ 21 bilhões em exportações americanas, intensificando as tensões comerciais.



O governo chinês já havia imposto tarifas semelhantes sobre carvão, petróleo e automóveis em fevereiro, como resposta às medidas do presidente Trump.