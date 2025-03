Depois da China, Canadá e México adotam tarifas contra os Estados Unidos

Terça 04/03/25 - 12h04

A guerra comercial entre os Estados Unidos e seus parceiros ganhou novos contornos nesta terça-feira (4).



Canadá, China e México adotaram medidas retaliatórias contra o aumento das tarifas imposto pelo presidente Trump.



O Canadá reagiu primeiro, anunciando uma taxa de 25% sobre US$ 107 bilhões em produtos americanos, em resposta à tarifa aplicada por Trump sobre importações canadenses e mexicanas.



O primeiro-ministro Justin Trudeau afirmou que as medidas permanecerão até que os EUA retirem suas sanções.



A China, por sua vez, impôs tarifas de até 15% sobre produtos agrícolas dos EUA e impôs restrições comerciais a 25 empresas americanas.



O México também prometeu respostas econômicas, ampliando a tensão entre as potências.