Trump voltou a repetir - agora no Congresso - que vai recuperar o Canal do Panamá

Quarta 05/03/25 - 7h08

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou ter iniciado a recuperação do Canal do Panamá, uma de suas promessas de campanha.



Trump comemorou o acordo firmado nesta terça-feira (4) pela gestora de ativos americana BlackRock, que adquiriu portos na região de uma empresa de Hong Kong.



E ressaltou a importância do canal para os EUA, afirmando que ele foi construído "por americanos e para americanos".



O controle total da via passou ao Panamá no fim do século XX, mas o presidente criticou o acordo original e garantiu que os EUA irão recuperá-lo.