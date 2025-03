Carro vindo da Bahia capotou e foi parar no meio do mato

Sábado 08/03/25 - 14h58

O SAMU prestou socorro as vítimas de um capotamento na MGC-122, em Capitão Enéas, na manhã deste sábado (08).



O carro, que saiu da Bahia com destino a Curvelo (MG), capotou na pista e foi parar às margens da rodovia.



No veículo estavam três pessoas que receberam o atendimento dos socorristas do SAMU. Um rapaz de 21 anos teve um corte no supercílio, um homem de 27 anos queixava-se de dor lombar e um homem de 31 anos apresentava escoriações na face e braços.



Após receberem os primeiros socorros no local do acidente, as vítimas foram encaminhadas para o hospital de Francisco Sá.