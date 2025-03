Incêndio com 4 mortes no interior de S. Paulo tem suspeito preso, acusado de ter ateado o fogo criminoso

Segunda 10/03/25 - 7h43

Incêndio atingiu um abrigo para pessoas em "vulneráveis" no centro de São José dos Campos (S. Paulo) na madrugada desta segunda-feira (10).



4 pessoas morreram, segundo o Corpo de Bombeiros.



O fogo começou por volta de 00h30 e foi controlado.



Havia 22 pessoas no local, incluindo seis acamadas.



A Polícia investiga a causa do incêndio.



Uma pessoa foi presa suspeita de ter provocado as chamas.