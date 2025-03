Homem de 42 anos teria agido por vingança, ao colocar fogo em abrigo, matando 4 pessoas

Segunda 10/03/25 - 11h16

Homem de 42 anos foi preso em flagrante após atear fogo em sofá, causando incêndio que matou 4 pessoas em abrigo para vulneráveis, em São José dos Campos, (S. Paulo), na madrugada deste segunda-feira.



Havia 22 pessoas no local, 2 homens e 2 mulheres, com idades entre 50 e 61 anos.



9 pessoas ficaram feridas.



Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito chegando, de bicicleta, por volta de 0h30.



Ele permaneceu no local por cerca de 2 minutos.



O crime teria sido motivado por desentendimento com funcionário ou proprietário do abrigo.



O suspeito tem passagem pela polícia



Ele responderá por incêndio criminoso, homicídio e tentativa de homicídio.