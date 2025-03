Médicos retiram o prognóstico "reservado" do estado de saúde do Papa, indicando melhoras, mas internação em hospital seguirá por mais dias

Segunda 10/03/25 - 16h24

Anoitecer de segunda-feira, Roma, do Vatican News:



"A condição clínica do Santo Padre continua estável. As melhoras registradas nos dias anteriores se consolidaram ainda mais, como confirmam os exames de sangue, a objetividade clínica e a boa resposta à terapia medicamentosa.



Por esses motivos, os médicos decidiram, no dia de hoje, retirar o prognóstico reservado.



No entanto, tendo em vista a complexidade do quadro clínico e o importante quadro infeccioso apresentado na admissão, será necessário continuar o tratamento médico farmacológico em ambiente hospitalar por mais alguns dias.



Nesta manhã, o Santo Padre pôde acompanhar os Exercícios Espirituais em conexão com a Sala Paulo VI, depois recebeu a Eucaristia e foi à capela de seu apartamento particular para um momento de oração.



À tarde, participou novamente dos Exercícios Espirituais da Cúria, acompanhando-os por vídeo. Durante o dia, alternou oração e descanso."

Cidade: Montes Claros