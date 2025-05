Juros a serem anunciadas no final do dia pelo Banco Central devem ser os mais altos, no Brasil, desde agosto de 2006

Quarta 07/05/25 - 6h56

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central deve anunciar nesta quarta-feira, 7 de maio, aumento de 0,5 ponto percentual na taxa Selic, elevando-a para 14,75% ao ano.



Este patamar não é alcançado desde agosto de 2006.



A expectativa de elevação da Selic é quase unânime entre analistas do mercado financeiro, sendo consenso entre 31 das 32 instituições consultadas.



Ao aumentar a taxa, o objetivo é desestimular o consumo e o crédito, tornando-os mais caros, e incentivar a poupança.



Juros mais altos timpactam negativamente o crescimento econômico.



Analistas acreditam que este pode ser o fim do ciclo de alta, enquanto outros preveem novos ajustes nas próximas reuniões.