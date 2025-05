Leão 14, já investido na cadeira do papa, terá posse solene no domingo 18 de maio, às 5h, no horário de Roma. Vaticano divulgou outros compromissos, veja quais

Sexta 09/05/25 - 13h28

O Vaticano anunciou que o Papa Leão XIV será formalmente empossado no domingo, 18 de maio, durante missa inaugural na Praça de São Pedro, marcada para as 10h no horário local (5h em Brasília).



A cerimônia marcará oficialmente o início do pontificado como o 267º líder da Igreja Católica.





Embora já tenha celebrado hoje sua primeira missa como pontífice na Capela Sistina, a celebração foi restrita aos cardeais que participaram do conclave.



A missa inaugural de 18 de maio será aberta ao público e deverá contar com a presença de fiéis, líderes religiosos e delegações de diversos países.





Além da missa de entronização, o Papa Leão XIV tem outros compromissos agendados para o mês de maio:



21 de maio:



Primeira audiência geral com o público.





24 se maio:



Encontro com a Cúria Romana e autoridades da Cidade do Vaticano.