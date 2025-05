Novo papa tem, hoje, 69 anos e 7 meses. Graduado em matemática, publicou trabalhos sobre a probabilidade de Deus existir

Sexta 09/05/25 - 13h46

O Papa Leão XIV, nascido Robert Francis Prevost em 14 de setembro de 1955, em Chicago, Illinois, Estados Unidos, tem hoje 69 anos e 7 meses de idade.



Possui formação acadêmica que une ciência e fé.



Graduou-se em Matemática pela Universidade Villanova, na Pensilvânia, em 1977, aos 22 anos.



Villanova é uma instituição agostiniana, fundamentada nos ensinamentos de Santo Agostinho, que valorizam a busca pela verdade por meio da razão e da espiritualidade.







Após sua graduação, Prevost ingressou na Ordem de Santo Agostinho e foi ordenado sacerdote em 1982.



Obteve licenciatura e doutorado em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino, em Roma.



Sua trajetória inclui missões no Peru, onde atuou como reitor de seminário e professor de Direito Canônico.



Em 1990, Robert Francis Prevost, atual Papa Leão XIV, publicou o livro Probabilidade e Explanação Teísta* pela Clarendon Press, da Universidade de Oxford.



Na obra, ele examina criticamente a "explicação teísta" — a tentativa de compreender o mundo e a vida a partir da existência de Deus — no contexto da filosofia moderna da religião.



Prevost também discutiu como essa abordagem se relaciona com a "teologia natural", que busca entender Deus por meio da razão e da observação do mundo, sem depender de revelações religiosas.



Na primeira parte do livro, ele analisa as ideias dos filósofos Richard Swinburne e Basil Mitchell, destacando as diferenças em seus métodos de justificação da crença religiosa.