AGU pede o bloqueio de bens de mais 14 investigados em fraudes contra aposentados e pensionistas

Sexta 09/05/25 - 21h41

A Advocacia-Geral da União (AGU) solicitou à Justiça Federal, nesta sexta-feira (9), o bloqueio de bens de mais 14 investigados — seis empresas e oito pessoas físicas — por envolvimento no esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social .



A solicitação amplia a ação cautelar ajuizada na quinta-feira (8), que já visava o bloqueio de R$ 2,56 bilhões em bens de 12 entidades associativas e seus dirigentes.



As novas inclusões foram feitas a pedido da Controladoria-Geral da União (CGU), que identificou a participação das empresas e seus sócios como intermediários no repasse de vantagens indevidas a servidores públicos do INSS.



De acordo com a AGU, as empresas atuavam como intermediárias de pagamentos ilícitos a agentes públicos, totalizando um repasse de cerca de R$ 23,8 milhões.



A AGU também solicitou o bloqueio das atividades financeiras e a suspensão dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, com base na Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção.



As investigações apontam que as empresas foram utilizadas como instrumentos para práticas ilícitas, servindo como meio para captação de vantagens provenientes de recursos indevidamente extraídos dos benefícios de aposentados e pensionistas.