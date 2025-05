México processa o Google por mudar nome do Golfo do México para Golfo da América, como decidiu unilateralmente o governo dos Estados Unidos

Sábado 10/05/25 - 6h53

O governo do México, liderado pela presidente Claudia Sheinbaum, entrou com ação judicial contra o Google após a empresa alterar, em sua plataforma de mapas nos Estados Unidos, a denominação do "Golfo do México" para "Golfo da América".



A mudança foi implementada após ordem executiva assinada pelo presidente norte-americano Donald Trump em janeiro de 2025, que instruiu agências federais a adotarem o novo nome em documentos e mapas oficiais .





A presidente argumenta que a alteração afeta áreas marítimas sob jurisdição mexicana e cubana, ultrapassando a autoridade dos Estados Unidos, que se limita a 12 milhas náuticas de sua costa .



Ela também criticou o Google por aplicar a mudança em sua plataforma, mesmo após o governo mexicano ter solicitado formalmente a manutenção do nome tradicional .



O processo, movido na Cidade do México, exige que o Google restabeleça o uso do termo "Golfo do México" em suas plataformas, especialmente nas regiões correspondentes ao território mexicano e cubano .