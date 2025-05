Tragédia abala bairro central de Belo Horizonte: avó, mãe, neta e 4 cachorros de estimação foram encontrados mortos em apartamento

Sábado 10/05/25 - 7h00

Nesta sexta-feira, 9 de maio, tragédia abalou o Bairro Barro Preto, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.



Três mulheres de uma mesma família — avó, mãe e neta — foram encontradas mortas dentro de um apartamento, juntamente com quatro cães de estimação.



O caso foi descoberto após vizinhos notarem a ausência das moradoras e acionarem as autoridades.



As circunstâncias estão sendo investigadas, e as causas não foram oficialmente divulgadas.



A Polícia Civil conduz as investigações.



O bairro Barro Preto é conhecido por seu comércio ativo e localização estratégica, perto do centro.



A comunidade local está consternada com o ocorrido, e as autoridades pedem que qualquer informação seja comunicada para auxiliar nas investigações.