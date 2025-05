Fazenda foi saqueada em Francisco Sá, por volta da meia-noite. Dono é prefeito de cidade a 239 quilômetros. Armas foram levadas

Sexta 09/05/25 - 14h25

13h36m, sexta-feira, do jornal O Tempo, de BH:



Fazenda de prefeito é furtada e criminosos levam R$ 5 mil em moedas de R$ 1 e armas no Norte de MG



Uma propriedade do prefeito de Capelinha, Jonas Barreiros (União), localizada em Francisco Sá, no Norte de Minas, foi furtada nessa última quarta-feira (7).



De acordo com informações da Polícia Militar, o gerente comercial da madeireira que funciona na fazenda relatou que percebeu que a sede do prefeito tinha sido arrombada e quando abriu o escritório, encontrou o local todo revirado.



Assim que entrou no escritório, o gerente comercial avistou um cofre que estava jogado no chão e aberto. Do cofre, foram substraídas duas armas de fogo, além de R$ 5.500, sendo que a quantia de R$ 5 mil estava em moedas de R$ 1.



Registros de câmeras de segurança mostraram um suspeito de capuz entrando na fazenda por volta das 23h45. Assim que adentrou o local, o autor foi até os equipamentos e os colocou para baixo.



O prefeito Jonas Barreiros, não estava na fazenda em Francisco Sá no momento do assalto, já que mora na cidade de Capelinha. No entanto, o trabalhador repassou as imagens das câmeras de segurança para a polícia, além de todo o relato do que ocorreu.



A PM procura por suspeitos pela cidade e região, mas até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso. As investigações continuam.