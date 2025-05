Surpresa no mundo, nesta segunda-feira: Estados Unidos reduzem tarifas de 145 para 30% e, a China, de 125 para 10%, aliviando a forte disputa comercial

Segunda 12/05/25 - 6h11

Surpresa no mundo, nesta segunda-feira, 12 de maio de 2025:



Estados Unidos e China anunciaram uma trégua na disputa comercial que vinha se intensificando desde o início do ano.



Após negociações em Genebra, os dois países concordaram em suspender por 90 dias a imposição de novas tarifas e reduzir significativamente as taxas existentes sobre produtos importados.



O acordo prevê que os EUA diminuam suas tarifas sobre produtos chineses de 145% para 30%, enquanto a China reduzirá as tarifas sobre produtos americanos de 125% para 10%.



A medida visa aliviar as tensões comerciais que afetavam o comércio bilateral, estimado em mais de US$ 660 bilhões no ano anterior.



Além da redução tarifária, os dois países estabeleceram um mecanismo permanente de diálogo econômico, com representantes de alto nível.



Durante as negociações, também foram discutidas questões como o controle da produção ilegal de fentanil, substância ligada à crise de opioides nos EUA.



O mercado financeiro reagiu positivamente ao anúncio, com a valorização do dólar e alta nos índices futuros das bolsas americanas.



Especialistas consideram o acordo um passo importante para a estabilidade econômica global, embora alertem que desafios estruturais ainda persistem nas relações comerciais entre as duas nações.



O entendimento representa uma mudança significativa na política comercial dos EUA sob a administração Trump, que havia adotado medidas protecionistas desde o início de seu segundo mandato.



A suspensão temporária das tarifas oferece oportunidade para que os 2 países busquem soluções duradouras para as divergências comerciais.