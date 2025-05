Trump diz que assinará hoje ordem para reduzir preço dos medicamentos entre 30 e 80%

Segunda 12/05/25 - 6h27

Na noite de ontem, 11 de maio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que assinará uma ordem executiva para reduzir os preços de medicamentos prescritos e produtos farmacêuticos no país.



Segundo Trump, a medida poderá diminuir os custos desses produtos entre 30% e 80%, utilizando a política de "nação mais favorecida", que vincula os preços pagos pelos EUA aos menores valores praticados internacionalmente.





O objetivo é alinhar os preços dos medicamentos nos EUA aos níveis de países desenvolvidos, onde os custos são significativamente menores.



Trump afirmou que essa iniciativa trará justiça aos americanos, que atualmente pagam de cinco a dez vezes mais por medicamentos do que cidadãos de outras nações.



A proposta retoma uma iniciativa semelhante apresentada durante o primeiro mandato de Trump, que foi bloqueada judicialmente e posteriormente revogada pela administração Biden.



A nova ordem executiva está prevista para ser assinada na manhã de segunda-feira, 12 de maio, na Casa Branca.



A indústria farmacêutica manifestou preocupação com a medida, argumentando que a imposição de preços pelo governo pode prejudicar os pacientes e afetar a inovação no setor.



A proposta também pode enfrentar desafios legais e políticos, considerando a oposição de setores da indústria e possíveis questionamentos judiciais.