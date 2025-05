Em M. Claros, segundo jornal de BH: "Homem denuncia ex-namorada por deixar filhas sozinhas em casa; ela o acusa de perseguição e agressão"

Domingo 11/05/25 - 21h29

15h42m, domingo, do jornal O Tempo, de BH:



Homem denuncia ex-namorada por deixar filhas sozinhas em casa; ela o acusa de perseguição e agressão



Troca se acusações foi registrada pela Polícia Militar na madrugada deste domingo em Montes Claros, no Norte de Minas



Na madrugada deste domingo (11 de maio), Dia das Mães, em Montes Claros, no Norte de Minas, o ex-namorado de uma mulher acionou a polícia acusando-a de abandono de incapazes, por ter deixado suas filhas, de 12 e 14 anos, sozinhas em casa, enquanto ela o acusou de perseguição e violência doméstica.



O incidente ocorreu em um apartamento no bairro Todos os Santos. Conforme os registros oficiais, o homem, de 32 anos, que apresentava sinais de embriaguez, alegou ter sido alertado por vizinhos sobre o abandono das crianças e decidiu acionar a Polícia Militar. Ao chegar ao local, os policiais constataram que as duas meninas estavam, de fato, sozinhas.





A mulher, também de 32 anos, retornou enquanto os agentes colhiam informações e confirmou que havia saído por algumas horas, mas alegou que não demoraria – e por isso havia deixado as filhas sozinhas no apartamento.



Aos policiais, ela denunciou que o ex-namorado já teria escalou a janela do apartamento para invadir sua casa enquanto ela não estava lá, tentando, inclusive, furtar objetos, sendo impedido pelas filhas. Ela ainda disse que ele já a agrediu no passado e mantém um comportamento obsessivo, fazendo ligações insistentes e tentando controlá-la. A mulher mencionou que já teve medidas protetivas, mas estas não estão mais em vigor.



Em meio à troca de acusações, o homem e a mulher foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos, enquanto as crianças ficaram sob os cuidados da tia. Ainda conforme o registro feito pelos policiais, o caso segue sendo investigado.