Mega desta terça-feira 13 tem prêmio de 55 milhões de reais

Terça 13/05/25 - 6h12

A Mega-Sena desta terça-feira (13) tem prêmio estimado em R$ 55 milhões, após acumular no sorteio último novamente.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em casas lotéricas credenciadas, pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa.







A aposta mínima custa R$ 5, permitindo a escolha de seis números entre 60 disponíveis.



Para aumentar as chances, é possível selecionar até 20 números, com valores proporcionais.



Também há opções como "Surpresinha", que gera números aleatórios, e "Teimosinha", que repete a mesma aposta por concursos consecutivos.



Além do prêmio principal para quem acertar as seis dezenas, há premiações para quem acertar quatro ou cinco números.