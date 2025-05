Curto circuito, a partir de poste, provocou "incêndio de grandes proporções atingindo parte da estrutura, maquinário e resíduos industriais de uma caixotaria"

Terça 13/05/25 - 7h11

6h51m, terça-feira, dos Bombeiros:



Acionados na madrugada do dia 13/05/2025 via cobom, uma guarnição de socorro deslocou para atendimento de ocorrência de incêndio urbano em área industrial (Caixotaria), situada no Km 05 da rodovia MGC-401, aproximadamente 3 km da zona urbana do município de Janaúba.



No local, tratava-se de incêndio de grandes proporções atingindo parte da estrutura, maquinário e resíduos industriais de uma caixotaria.



As chamas já estavam consolidadas em uma das áreas de produção, com risco de propagação para outros setores do empreendimento.



Foi estabelecido o comando de operações, realizado o isolamento preventivo e iniciado o combate às chamas utilizando técnicas de ataque direto, com apoio de maquinário local operado por funcionários da empresa, o que possibilitou a retirada de parte do material inflamável não atingido.



As guarnições empregaram equipamentos de proteção individual completos e, durante a operação, priorizaram a contenção do fogo em setores ainda não atingidos, preservando áreas com maquinário intacto.



Foram utilizados aproximadamente 15.000 litros de água, com múltiplos reabastecimentos realizados por meio de hidrantes urbanos próximos, dada a capacidade limitada dos tanques (5.000 L) das viaturas.



O combate e a extinção total do incêndio demandaram cerca de três horas de atuação ininterrupta.



Não houve vítimas, e o local foi deixado aos cuidados do responsável legal, com as devidas orientações quanto à segurança residual.



Segundo o solicitante houve um curto circuito em um dos postes que conduz a fiação dos equipamentos, logo em seguida o incêndio teve início.