Na van com 9 mortos viajavam trabalhadores rurais de volta ao Ceará. Carreta viajava vazia e chovia na hora do acidente

Mortos no acidente com carreta e van na BR-251 voltavam para casa no Ceará



Segundo os bombeiros, as vítimas eram trabalhadoras rurais e atuavam em lavrouras de café no Triângulo Mineiro

Giovanna de Souza/Luiz Ribeiro



Os nove mortos vítimas do grave acidente entre uma carreta e uma van na BR-251, em Grão Mogol, no Norte de Minas, estavam a caminho de casa. De acordo com os bombeiros, eles eram trabalhadores e retornavam para Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, Região Nordeste do país.



A van saiu do Triângulo Mineiro, região onde os trabalhadores atuavam em lavouras de café. Ainda segundo os bombeiros, o último lavrador que embarcou no veículo estava em Araguari, a cerca de 800 quilômetros do local do acidente.



A carreta, que estava vazia no momento do impacto, pertence a uma empresa de transportes de Itupeva, em São Paulo, mas fazia o trajeto da Bahia para o Rio Grande do Sul.



Ainda segundo os bombeiros que atenderam à ocorrência, a van seguia no sentido Francisco Sá/Salinas, em uma subida, quando bateu de frente contra a carreta. Chovia no momento do acidente.



Conforme os registros, com o impacto da colisão, a van ficou pendurada em cima de um barranco de cerca de cinco metros de altura, em uma perigosa região de relevo acidentado.



A identificação das vítimas ainda está sendo realizada pela Polícia Rodoviária Federal.



O acidente

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 446 da via, por volta das 21h30. De acordo com os bombeiros, dos 17 ocupantes da van, nove morreram no local, sendo oito adultos e uma criança, e outras oito pessoas estavam feridas. Já na carreta, os dois ocupantes também ficaram feridos, mas conscientes e orientados.



Os corpos foram retirados das ferragens e as pessoas feridas atendidas no local em uma ação integrada envolvendo os bombeiros e o Samu. Seis ambulâncias foram mobilizadas para o atendimento às vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Universitário Clemente de Faria e para a Santa Casa de Montes Claros.



Na manhã desta terça-feira, a Santa Casa Montes Claros informou que, até o momento, recebeu seis vítimas, sendo:



Criança, sexo feminino, 8 anos: em estado estável

Mulher, 36 anos: em estado estável

Homem ainda não identificado, com aparência de 26 anos: em estado estável

Homem, 27 anos: em estado grave, respirando com a ajuda de aparelhos. Às 9h40, tem pressão arterial e fluxo sanguíneo dentro dos limites adequados

Homem, sem idade definida: deu entrada em estado gravíssimo e está sendo submetido a uma cirurgia de emergência

Homem, 36 anos: em avaliação

A pista foi bloqueada nos dois sentidos e, às 3h40, os veículos foram removidos e o tráfego, liberado.