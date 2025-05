Primeira turma do STF condena deputada federal por unanimidade e ela deverá ser cassada; defesa alega cerceamento

Quarta 14/05/25 - 21h02

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, por unanimidade, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) a 10 anos de prisão em regime fechado, além da perda do mandato parlamentar.



A decisão, proferida nesta quarta-feira (14), também impôs ao hacker Walter Delgatti Neto uma pena de 8 anos e 3 meses de reclusão.



Ambos foram responsabilizados por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsidade ideológica.





O STF determinou que Zambelli e Delgatti paguem, solidariamente, indenização de R$ 2 milhões por danos morais e coletivos.



A perda do mandato de Zambelli deverá ser efetivada após o trânsito em julgado da decisão.



A defesa da deputada classificou a condenação como injusta e alegou cerceamento de defesa.



Zambelli ainda pode apresentar embargos de declaração, recurso que não altera o resultado do julgamento, mas pode esclarecer pontos da decisão.