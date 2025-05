Brasileiros, argentinos, chilenos, peruanos e uruguaios poderão entrar na China, sem visto, a partir de 25 de junho

Quinta 15/05/25 - 15h01

A partir de 1º de junho deste ano, cidadãos do Brasil, Argentina, Chile, Peru e Uruguai poderão entrar na China sem a necessidade de visto para estadias de até 30 dias.A política, anunciada pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, terá validade de um ano, até 31 de maio de 2026, e se aplica a viagens com fins de turismo, negócios, visitas a familiares ou amigos, intercâmbio ou trânsito.A medida foi divulgada durante o IV Fórum Ministerial China-CELAC, realizado em Pequim, como parte dos esforços chineses para fortalecer os laços com a América Latina e facilitar o intercâmbio cultural e econômico entre as regiões.Outras nações já desfrutam de facilidades semelhantes para entrada na China, como países europeus e asiáticos.Até o momento, não há acordo de reciprocidade, e cidadãos chineses continuam necessitando de visto para entrar no Brasil.