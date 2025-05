Fuzilamento da influenciadora de 23 anos, transmitida ao vivo pelo TikTok, sacode o México e horroriza o mundo

Quinta 15/05/25 - 23h34

A influenciadora mexicana Valeria Márquez, de 23 anos, foi assassinada a tiros durante uma transmissão ao vivo no TikTok em seu salão de beleza, localizado em Zapopan, na região metropolitana de Guadalajara.



O crime ocorreu na terça-feira (13) e é investigado pelas autoridades locais.



Durante a live, Valeria expressou preocupação com um "presente misterioso" entregue por um homem que se recusou a deixá-lo sem encontrá-la pessoalmente.



Momentos depois, um indivíduo entrou no estabelecimento e atirou, atingindo-a no peito e na cabeça.





Nesta quinta-feira (15), familiares e amigos realizaram uma missa de corpo presente na Paróquia de São Bernardo, em Guadalajara.



A presidente do México, Claudia Sheinbaum, confirmou que o gabinete está envolvido nas investigações.