Jornal de BH: "Armado com facão, homem persegue e ameça de morte a esposa, em Montes Claros"

Armado com facão, homem persegue e ameça de morte a esposa, em Montes Claros



A tentativa de feminicídio ocorreu no bairro Acácias, no Grande Independência, em Montes Claros, nessa terça-feira (20).



A Polícia Militar procura por um homem suspeito de tentar matar a esposa, de 31 anos, após sair correndo armado com um facão e persegui-la pela rua, no bairro Acácias, no Grande Independência, em Montes Claros, nessa terça-feira (20).



A corporação recebeu uma denúncia de que o marido estaria ameaçando a mulher dele no bairro e se deslocou até o endereço para averiguar os fatos. Após o crime, o suspeito conseguiu fugir.



À PM, a vítima relatou que é casada com o homem há seis anos e que o casal tem um filho de apenas 2 anos de idade.



A mulher ainda contou que o marido nunca havia ameaçado-a, no entanto para atingi-la, ele já tinha feito ameaças contra o filho dela, dizendo que iria matá-lo.



De acordo com os policias militares, a vítima também disse que o esposo atualmente passa por problemas financeiros, e por causa disso tem ficado agressivo e irritado.



Nessa última terça (20), o casal discutiu e o suspeito agarrou a esposa pelo pescoço e a chutou. Após as agressões, a vítima saiu correndo para o meio da rua, em busca de ajuda.



Transtornado, o autor saiu armado com um facão e perseguiu a mulher, ameaçando matá-la.



O homem soube que a vizinhança chamou a polícia e fugiu antes da chegada dos militares.



Conforme a PM, a equipe fez levantamentos para encontrar o marido da vítima, porém ainda não tinha conseguido localizá-lo até a última atualização desta matéria.



Durante a ocorrência, a polícia orientou a mulher sobre as medidas que ela pode tomar para proteger-se das agressões domésticas.