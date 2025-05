Quarta 21/05/25 - 21h47

Um caminhão carregado com 25 mil quilos de vidro foi atingido por outro veículo de carga na BR-135, em Bocaiúva, nesta quarta-feira (21).O impacto destruiu a frente do caminhão atingido e deixou o motorista, de 29 anos, ferido.Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Doutor Gil Alves.O condutor do outro caminhão, de 28 anos, não sofreu ferimentos e testou negativo para o bafômetro.