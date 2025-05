Primeira grande massa de ar polar deve vir ao Brasil na próxima semana, trazendo mínimas de 14 e 15 graus no amanhecer de M. Claros

Sábado 24/05/25 - 6h15

A primeira grande massa de ar polar de 2025 está para chegar, mudando o clima em parte do Brasil.



A partir de terça-feira (27), a frente fria começa a avançar pelo Sul, trazendo chuvas e queda de temperatura.



O Sudeste será atingido entre 31 de maio e 1º de junho.





Em Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo, os termômetros devem registrar mínimas próximas ou até abaixo de 10 °C, com possibilidade de geadas em áreas mais elevadas.



A previsão é de frio intenso, especialmente nas regiões serranas e no interior.





Em Montes Claros, as temperaturas devem cair.



Na terça-feira e quarta, as mínimas devem ficar entre 14 °C e 15 °C.