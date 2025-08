Campeonato Brasileiro de Moitovelocidade foi interrompido em Curvelo, neste sábado, após piloto de 36 anos morrer na Curva 7, provavelmente de mal súbito

Sábado 02/08/25 - 17h56

Durante o treino classificatório da categoria Mottu Endurance, na etapa de Curvelo do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, o piloto paulista Peri Cunha, de 36 anos, sofreu um grave acidente na curva 7 do Circuito dos Cristais.



Foi por volta das 11h51 e as equipes médicas prestaram atendimento imediato.



Ele foi conduzido ao Hospital Imaculada Conceição, mas não resistiu.





Há a suspeita de que tenha sofrido um mal súbito durante a corrida.



Todas as atividades programadas para este sábado foram canceladas pela organização, em conjunto com a Confederação Brasileira de Motociclismo.



O piloto era um dos nomes mais promissores do motociclismo nacional, com títulos relevantes na categoria Superbike Light, conquistado em 2023.



O comunicado oficial do Moto1000GP expressou profundo pesar, solidariedade à família, amigos e à comunidade de motovelocidade.



As equipes técnicas iniciaram a investigação para apurar as causas do acidente.