A Mega-Sena extra de hoje vai pagar R$ 40 milhões para quem acertar as 6 dezenas do concurso 1.888 que serão sorteadas às 20h. No concurso 1.887, sorteado terça-feira, ninguém acertou os 6 números da Mega-Sena. Com isso, o prêmio está há 6 concursos sem ganhador na faixa principal (de 6 acertos).

OPORTUNIDADES

Além do sorteio de hoje e do sorteio de terça-feira, esta semana terá mais uma oportunidade para tentar a sorte na Mega-Sena: sábado. Os 3 sorteios desta semana serão os últimos concursos antes da Mega da Virada, na noite do dia 31. A partir de 25 de dezembro, todas as apostas concorrerão para a Mega da Virada, com previsão de pagar R$ 200 milhões para o ganhador.