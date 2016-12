Na previsão feita pela meteorologia até 2 de janeiro de 2017, surgiram duas pequenas chances de chuva em Montes Claros. Pela previsão, há 75% de chances de chover 5mm segunda-feira e 60% de chover 5mm, terça. Para hoje, a previsão é de “sol com algumas nuvens; não chove”.

31 GRAUS

A temperatura deve variar entre 31 e 21 graus. Ontem, a temperatura máxima foi de 31 graus, entre 13h e 14h, no Alto dos Morrinhos, na Vila do Rádio, estúdios da 98 FM. A mínima atingiu os 21 graus hoje, entre 5h e 6h. No momento, o céu está ensolarado. Os ventos devem soprar hoje da direção Leste, a até 19 km/h.