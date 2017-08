Após mais de um mês, o Atlético conseguiu vencer como mandante no Campeonato Brasileiro. O Galo voltou a somar 3 pontos em casa ao vencer o Flamengo por 2 a 0 jogando no estádio Independência. Fábio Santos e Rafael Moura fizeram os gols.

REGULARIDADE

Os atleticanos esperam que o resultado possa significar uma nova fase do clube no Brasileirão, mais regularidade e uma presença mais constante entre o grupo dos primeiros colocados.

VISITANTE

O Atlético terá agora dois jogos como visitante. Primeiro, enfrentará o Fluminense no Maracanã, dia 21 de agosto, e, depois, a Ponte Preta, dia 27, em Campinas. Com os 3 pontos de ontem, o Galo subiu 6 posições na tabela de classificação do Brasileirão. Agora, o Atlético ocupa a 10ª colocação, com 26 pontos.