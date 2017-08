São estas as manchetes dos jornais nesta quarta-feira, 16 de agosto de 2017, Dia do Filósofo, de Santo Estevão da Hungria e de São Roque: Folha de São Paulo: “Governo eleva rombo fiscal e anuncia pacote de aperto”; O Estado de São Paulo: “Governo prevê R$ 159 bilhões de déficit e anuncia pacote”;

ROMBO

O Tempo (Belo Horizonte): “Governo eleva o rombo e diminui cargos e salários”; O Globo (Rio): “Governo eleva rombo, congela salários e aumenta impostos”;

CONGELA

A Tarde (Salvador): “Governo eleva rombo, congela salários e aumenta impostos”; Diário do Nordeste (Fortaleza): “Governo amplia rombo e congela os salários”;

SERVIDORES

Correio Braziliense (Brasília): “Ajuste atinge em cheio os servidores”; Jornal do Commercio (Recife): “Ajuste vai pesar mais para servidor”.