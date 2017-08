Qua 16/08/17 - 13h - Técnico faz mistério sobre estratégia do Cruzeiro para vencer Grêmio, hoje, em Porto Alegre

O técnico Mano Menezes garante que o Cruzeiro terá uma estratégia para vencer o Grêmio, hoje às 21h45, em Porto Alegre, no 1º jogo da semifinal da Copa do Brasil.

MISTÉRIO

A intenção é ter vantagem para decidir em Belo Horizonte a classificação para a grande final do torneio nacional, mas o treinador faz mistério sobre a forma como a Raposa atuará na capital gaúcha.

IMPORTÂNCIA

Apesar de frisar a importância de um resultado positivo em Porto Alegre, Mano Menezes ressaltou que a vaga na final da Copa do Brasil não será conquistada nos primeiros 90 minutos da decisão contra o Grêmio. "Quem quer passar (para a final) não pode jogar só 90 minutos", analisou o treinador.

ESCALAÇÃO

O Cruzeiro pode começar jogando hoje com: Fábio, Lucas Romero, Leo, Murilo, Diogo Barbosa, Henrique, Lucas Silva, Elber, Thiago Neves, Alisson e Rafael Sobis.



