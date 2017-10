O técnico Oswaldo de Oliveira valorizou o ponto conquistado pelo Atlético sobre o Sport, ontem, no Recife, pelo Campeonato Brasileiro. Há menos de um mês no comando do Galo, o treinador vem tentando dar a tão esperada estabilidade ao time.

INVENCIBILIDADE

Nos 4 jogos à frente da equipe, Oswaldo ainda não foi derrotado - até o momento foram duas vitórias e dois empates. O último deles foi justamente contra o Sport – placar de 1 a 1.

9ª COLOCAÇÃO

O resultado deixou o Atlético na 9ª colocação do Brasileirão, com 38 pontos, aumentando para 5 pontos a diferença para o Flamengo, que atualmente fecha o grupo dos 7 primeiros que garantem vaga na Libertadores de 2018.