Esta semana será decisiva para o Cruzeiro manter o técnico Mano Menezes. A nova diretoria cruzeirense se reunirá com o treinador para apresentar seu plano de trabalho e convencer Mano Menezes a continuar no clube.

CAMPANHA

Entre os jogadores é forte a campanha para o treinador permanecer. "Todo mundo sabe da importância dele. É um treinador que conhece todo o grupo, conhece cada jogador. Independentemente do esquema que ele montar, todo mundo vai correr para ele", comentou o meia Thiago Neves. "Ano que vem teremos a Libertadores que é uma competição que todos queriam jogar. Se vier um treinador novo, até conhecer todo mundo leva tempo. O ideal seria que ele ficasse. Ano que vem queremos ganhar a Libertadores e todo mundo esta pedindo para ele (Mano) ficar", reforçou o meia.