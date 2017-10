Depois de se ausentar dos dois últimos jogos para tratamento médico, o técnico Mano Menezes comandará o Cruzeiro contra o Coritiba, nesta quarta-feira, às 19h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ZAGA

Mano Menezes já começou a montar a equipe que jogará no Couto Pereira, em Curitiba. Ponto forte do Cruzeiro nas vitórias sobre Ponte Preta e Grêmio, a dupla de zaga formada por Digão e Manoel foi mantida pelo treinador, mesmo com o retorno de Murilo, recuperado de desgaste muscular.

ARRASCAETA

Em compensação, Mano deve promover duas mudanças. A primeira no gol, com Fábio no lugar de Rafael. A segunda pode ser o uruguaio Arrascaeta no lugar de Alisson. A Raposa está em 5º lugar no Brasileirão, com 47 pontos, e tem o objetivo de ficar ao menos na 2ª colocação.