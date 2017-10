O Instituto Federal do Norte de Minas está com concurso aberto para provimento de vagas imediatas. A seleção oferece 17 oportunidades imediatas para cargos efetivos de Técnicos Administrativos em Educação.

SALÁRIO

O salário vai de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66. Estão sendo disponibilizadas vagas para as funções de Pedagogo (1 vaga), Técnico em Laboratório/área edificações (1 vaga), Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais (4 vagas), Assistente de Alunos (3) e Auxiliar em Administração (8).

INSCRIÇÃO

A titulação mínima exigida para cada cargo é indicada no regulamento. A inscrição custa R$ 60, R$ 80 ou R$ 100, dependendo do cargo e deve ser feita pelo site gestaodeconcursos.com.br/ até 27 de outubro.

PROVAS

As provas serão aplicadas em 19 de novembro em Almenara, Arinos, Diamantina, Montes Claros, Janaúba e Teófilo Otoni. O concurso terá validade de dois anos.