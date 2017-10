A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo calcula que as vendas do Natal deste ano devem movimentar R$ 34,3 bilhões no comércio varejista - um avanço de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

73 MIL

Para atender à demanda maior, a Confederação do Comércio acredita que os varejistas devem recrutar 73,1 mil trabalhadores temporários, um crescimento de 10% em relação aos 66,7 mil postos criados no ano passado.

VESTUÁRIO

A maior parte dos novos empregos deve se concentrar no segmento de vestuário, com 48,9 mil vagas, e no de supermercados, 10,4 mil vagas. Pelas contas da confederação, as duas atividades detêm 42% da força de trabalho do setor e costumam responder por cerca de 60% das vendas natalinas, segundo a confederação.