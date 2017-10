O Atlético terá mudanças no jogo contra a Chapecoense, hoje às 21h, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. Além do retorno de Robinho, que cumpriu suspensão no último jogo, o técnico Oswaldo de Oliveira promoveu a entrada de Roger Bernardo ao lado de Elias.

ALTERAÇÃO

Adilson, titular desde a chegada do novo treinador, ficará na reserva. A alteração pode ter sido por opção tática e técnica ou pelo fato de Adilson ser poupado para o clássico de domingo, contra o Cruzeiro, já que o volante está pendurado com dois cartões amarelos.

ESCALAÇÃO

O Galo deve começar jogando com: Victor, Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel, Fábio Santo, Roger Bernardo, Elias, Cazares, Robinho, Valdívia e Fred.